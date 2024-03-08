Более 100 ИТ-компаний появилось в Тюменской области за три года

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 ИТ-компаний появилось в Тюменской области за три года. Сегодня в регионе действуют почти 800 таких организаций, что на 18% больше, чем в 2021 году, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, в Тюменской области более 3 тыс. компаний, деятельность которых включает ИТ-направления, а также свыше 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, работающих в ИТ-сфере.

"Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требуется консультация по изменениям в законодательстве, новым условиям аккредитаций и т.д. Чтобы поддерживать диалог, мы вовлекаем представителей тюменских компаний в перспективные проекты", - отметил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов:

В Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют с 2017 года. Для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%.

Кроме того, организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на такую государственную меру поддержки, как сниженные ставки по налогу на прибыль. При этом государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее (соотношение частного и государственного инвестирования).