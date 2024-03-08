Мыло в виде роз подарили жительницам Тюмени мастера с аутизмом

| Фото: предоставлено Натальей Гордеюк | Фото: предоставлено Натальей Гордеюк

Более 60 презентов с мылом в виде роз подарили тюменкам люди с аутизмом на пешеходной улице Дзержинского. Акция приурочена к Международному женскому дню.

Приятные подарки женщинам раздавали шесть мастеров с аутизмом и ментальными нарушениями, которые работают в “Мастерских МИР на Сургутской”.

“Ребята сами варили это мыло, упаковывали его в индивидуальные пакеты. К подаркам они приложили открытки с собственными рисунками. Карточки отпечатали в собственной типографии “Мастерских на Сургутской”. Акция прошла тепло. Женщины радовались. Сами ребята хорошо справились с раздачей”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” координатор мастерских "Мир на Сургутской", специалист по работе с поведением Наталья Гордеюк.

Она добавила, что прохожие заинтересовались деятельностью “Мастерских МИР на Сургутской”. В сообщество этого пространства во ВКонтакте уже добавляются новые подписчики и оставляют положительные отзывы о прошедшей акции.

Напомним, мастерские на первом этаже дома на ул. Сургутской в Тюмени представители ТРАНБО "Открой мне мир" запустили в ноябре 2021 года. Здесь люди с аутизмом и ментальными нарушениями от 18 лет учатся выращивать микрозелень, выпекать кексы и лепить пельмени. С ними ежедневно занимаются специалисты по коррекции поведения и психологи. Такие люди требуют индивидуального сопровождения. У них развивают коммуникацию, навыки взаимодействия с коллективом.

Позднее в “Мастерских МИР на Сургутской” была открыта собственная типография. Идея основать ее появилась из-за интереса тюменцев с аутизмом к рисованию. Так, стали делать разные сувениры с изображениями. Изначально руководство мастерских обращалось в стороннюю типографию. После получения гранта смогли купить свое оборудование и выпускать футболки, блокноты, магниты и другую продукцию самостоятельно.

Инна Пахомова