В Тобольске сформирована 51 участковая избирательная комиссия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

51 участковая избирательная комиссия сформирована в Тобольске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Получено 79 тысяч бюллетеней. Видеонаблюдение будет на 45 избирательных участках. Все необходимое оборудование уже смонтировано и готово к работе.

На контроле – вопросы общественной и пожарной безопасности и процесс информирования граждан о ходе голосования.

“Ответственный период уже совсем скоро. Надо обязательно всем проникнуться ответственностью, осознанием важности реализации своего избирательного права и всей семьей прийти на избирательный участок”, – написал он.

11 марта Максим Афанасьев провел заседание штаба по обеспечению законности и содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации на территории города.

“Это очень ответственный для нашей страны процесс, учитывая, сколько внимания сейчас к России на мировой арене. Именно поэтому мы должны показать не просто сплоченность, но и политическую активность, грамотность и неравнодушие”, – убежден он.