11 лесопатрульных комплексов готовят к отправке в филиалы на Тюменской авиабазе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

11 малых лесопатрульных комплексов УАЗ "Фермер", которые Тюменская авиабаза получила в начале февраля, оснащают оборудованием, чтобы передать в филиалы.

Как сообщает департамент лесного комплекса, автомобили будут использовать для патрулирования лесов и доставки лесопожарных формирований к местам возгораний. Сдвоенная кабина машины рассчитана на пять членов команды.

В комплекте оборудования: цистерна для воды объемом 500 литров, высоконапорная мотопомпа, пожарные рукава, ранцевый лесной огнетушитель, аптечка.

Новую технику Тюменская авиабаза приобретает ежегодно за счет средств областного бюджета в рамках планового обновления автопарка.