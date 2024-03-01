  • 14 марта 202414.03.2024четверг
  • USD91,5449
    EUR100,1869
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские ученые создают желатиновые пленки и ополаскиватель для профилактики кариеса

Общество, 08:14 14 марта 2024

www.tyumsmu.ru

Композиционный состав желатиновых пленок и ополаскивателя с пробиотическими штаммами лактобактерий для профилактики и лучшего контроля заболеваний в стоматологической практике разрабатывает команда ученых Тюменского медицинского университета.

Они установили, что полоскание рта пробиотиком с Lactobaccilus sp. пять раз в день в течение восьми месяцев снижает развитие кариеса и кровоточивость десен. По мнению исследователей, массовое применение коммерческих пробиотических штаммов обнажило проблему их безопасности и расчета правильной дозировки для конкретного пациента.

"В большинстве ранее проведенных фундаментальных исследований, связанных с микробиомом, уделяется недостаточно внимания межорганной микробной коммуникации. Рассмотрение лактобиоты с позиции ассоциативного симбиоза позволит провести комплексное изучение разнообразных функций этих бактерий и разработать критерии для отбора эффективных пробиотиков, сконструировать новые метабиотики, расширить возможности их использования для стабилизации микробного баланса ротовой полости", - рассказала ассистент кафедры микробиологии, младший научный сотрудник лаборатории микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий ТМУ Дарья Сивкова.

Проект реализуется на выигранный грант. Общая сумма грантов, выделенных Тюменским медицинским университетом для реализации проектов молодых ученых, составила 2,2 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:44 14.03.2024Региональные и федеральные гранты играют ключевую роль в развитии культуры Тюменской области
08:43 14.03.2024В Тюмени для юных читателей устроят громкие чтения
08:27 14.03.2024Фонд редких книг покажут тюменцам в библиотеке ГАУ Северного Зауралья
08:14 14.03.2024 Тюменские ученые создают желатиновые пленки и ополаскиватель для профилактики кариеса