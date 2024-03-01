Тюменские ученые создают желатиновые пленки и ополаскиватель для профилактики кариеса

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Композиционный состав желатиновых пленок и ополаскивателя с пробиотическими штаммами лактобактерий для профилактики и лучшего контроля заболеваний в стоматологической практике разрабатывает команда ученых Тюменского медицинского университета.

Они установили, что полоскание рта пробиотиком с Lactobaccilus sp. пять раз в день в течение восьми месяцев снижает развитие кариеса и кровоточивость десен. По мнению исследователей, массовое применение коммерческих пробиотических штаммов обнажило проблему их безопасности и расчета правильной дозировки для конкретного пациента.

"В большинстве ранее проведенных фундаментальных исследований, связанных с микробиомом, уделяется недостаточно внимания межорганной микробной коммуникации. Рассмотрение лактобиоты с позиции ассоциативного симбиоза позволит провести комплексное изучение разнообразных функций этих бактерий и разработать критерии для отбора эффективных пробиотиков, сконструировать новые метабиотики, расширить возможности их использования для стабилизации микробного баланса ротовой полости", - рассказала ассистент кафедры микробиологии, младший научный сотрудник лаборатории микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий ТМУ Дарья Сивкова.

Проект реализуется на выигранный грант. Общая сумма грантов, выделенных Тюменским медицинским университетом для реализации проектов молодых ученых, составила 2,2 млн рублей.