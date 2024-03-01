  • 18 марта 202418.03.2024понедельник
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Фермеры Уватского района посеют зерновые культуры на площади 275 га

Экономика, 17:46 18 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зерновые культуры посеют на площади 275 га фермеры Уватского района в предстоящую весенне-полевую кампанию. Им также предстоит провести сев однолетних трав на 60 га и посадить картофель - 65 га.

По информации администрации района, посевом зерновых, однолетних культур и картофеля в районе занимаются индивидуальные предприниматели: Шпинев Е.П., Митрофанов С.Н., Усова Е.Д. и ООО "Лэнни".

Пробы зерновых культур: пшеница, овес, ячмень были направлены на проверку в филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. По предварительным итогам, всхожесть семян превышает 92-94 %. Впереди подработка семян от сорных растений.

Фермеры занимаются подготовкой техники, сортируют картофель. Лучшими сортами по арго-климатическим условиям для возделывания в Уватском районе являются "Ред Скарлет", "Розара", "Импала". Они обладают отличными вкусовыми качествами, высокой урожайностью и хорошо сохраняются.

Аграрии намерены приобрести 30 тонн сложных удобрений. Поставщики определены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# весенне-полевые работы , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 18.03.2024В Тюменском районе отремонтируют пять дорог к медучреждениям
17:46 18.03.2024Фермеры Уватского района посеют зерновые культуры на площади 275 га
17:02 18.03.2024Более 43, 8 тыс. заявлений о регистрации недвижимости подано в Тюменской области в 2024 году
15:45 18.03.2024Предприятия Тюменской области получили 398,2 млрд рублей прибыли в 2023 году