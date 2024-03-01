Фермеры Уватского района посеют зерновые культуры на площади 275 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зерновые культуры посеют на площади 275 га фермеры Уватского района в предстоящую весенне-полевую кампанию. Им также предстоит провести сев однолетних трав на 60 га и посадить картофель - 65 га.

По информации администрации района, посевом зерновых, однолетних культур и картофеля в районе занимаются индивидуальные предприниматели: Шпинев Е.П., Митрофанов С.Н., Усова Е.Д. и ООО "Лэнни".

Пробы зерновых культур: пшеница, овес, ячмень были направлены на проверку в филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. По предварительным итогам, всхожесть семян превышает 92-94 %. Впереди подработка семян от сорных растений.

Фермеры занимаются подготовкой техники, сортируют картофель. Лучшими сортами по арго-климатическим условиям для возделывания в Уватском районе являются "Ред Скарлет", "Розара", "Импала". Они обладают отличными вкусовыми качествами, высокой урожайностью и хорошо сохраняются.

Аграрии намерены приобрести 30 тонн сложных удобрений. Поставщики определены.