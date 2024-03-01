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Тюменские доноры перечислили средства в фонд акции "100 миллионов для Победы"

Общество, 16:49 20 марта 2024

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии"

Более 20 активистов общественной организации "Молодая Гвардия" приняли участие в благотворительной акции, сдав кровь в областном центре переливания крови в Тюмени. Денежные компенсации за сдачу крови молодогвардейцы передадут в фонд "100 миллионов для Победы", сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

Как отметил федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев, такие акции активисты проводят регулярно. "Это возможность поддержать тех, кому нужна помощь. Передача пожертвований со сдачи крови в фонд "100 миллионов для Победы" — это посильная помощь нашим бойцам, которую может оказать каждый", — сказал он.

Отметим, на пожертвования средства акции "100 миллионов для Победы" бойцы специальной военной операции получают новое оборудование.

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# Владимир Сбитнев , доноры , Молодая гвардия

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