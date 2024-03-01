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Вторую систему сенсорных тренажеров запустят в тюменском "Роднике" с апреля

Общество, 20:47 24 марта 2024

rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Вторую систему сенсорных тренажеров "Дом совы" запустят в областном реабилитационном центре "Родник" с апреля. Она поможет еще большему количеству детей с инвалидностью развить координацию и органы чувств, сообщает центр.

Она тренирует вестибулярный аппарат, развивает координацию, равновесие, тактильное восприятие, одновременно нагружает слух и зрение. Все снаряды подвешены в воздухе. Чем меньше зажимов и напряжения, тем больше ловкости и координации. Дети восполняют дефицит сенсорного опыта, познают мир с помощью своего тела.

Первая система "Дом совы" появилась в "Роднике" в 2018 году. Ежегодно в центре реабилитацию проходят более 1 тыс. 500 детей с инвалидностью, из них 15 % — это с расстройствами аутистического спектра. Для них и создан "Дом совы". Он также рекомендован при проблемах двигательной системы, моторной неловкости, ДЦП легкой формы, задержках развития, нарушениях навыков общения. Новый "Дом совы" будет дополнительно оборудован соволентой и большим тоннелем.

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# инвалиды , реабилитация , центр Родник

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