Пассажирка рейса Москва - Тюмень заплатит штраф за курение в самолете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности привлекли москвичку за курение на борту самолета в аэропорту Рощино. Официально не трудоустроенная 40-летняя жительница столицы покурила в туалетной комнате во время полета из Москвы в Тюмень, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УФО.

Сработали датчики дыма. В отношении женщины составили акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета. Женщине грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. 500 рублей.