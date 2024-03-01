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Пассажирка рейса Москва - Тюмень заплатит штраф за курение в самолете

Происшествия, 11:19 26 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности привлекли москвичку за курение на борту самолета в аэропорту Рощино. Официально не трудоустроенная 40-летняя жительница столицы покурила в туалетной комнате во время полета из Москвы в Тюмень, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УФО.

Сработали датчики дыма. В отношении женщины составили акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета. Женщине грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. 500 рублей.

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# административное правонарушение , курение

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