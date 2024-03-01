Пассажирка рейса Москва - Тюмень заплатит штраф за курение в самолете
Происшествия, 11:19 26 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
К административной ответственности привлекли москвичку за курение на борту самолета в аэропорту Рощино. Официально не трудоустроенная 40-летняя жительница столицы покурила в туалетной комнате во время полета из Москвы в Тюмень, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УФО.
Сработали датчики дыма. В отношении женщины составили акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета. Женщине грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. 500 рублей.