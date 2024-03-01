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Доплату к пенсии получат тюменцы за правнуков на иждивении

Общество, 17:34 26 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доплату к пенсии за находящихся на их иждивении правнуков будут получать прадедушки и прабабушки. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности увеличена на треть, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Тюменской области.

Повышение коснется пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно, но не дольше, чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они инвалиды с детства. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 8 тыс. 134 рубля 9 копеек, к этой сумме прабабушки и прадедушки получат дополнительно 2 тыс. 711 рублей. Точный размер выплат зависит от региона проживания.

Для перерасчета фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или через портал госуслуг.

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