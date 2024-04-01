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Тюменских семиклассников приглашают на турнир "Математическая регата"

Общество, 09:58 01 апреля 2024

ФМШ | Фото: ФМШ

Областной турнир "Математическая регата" для 7 классов пройдет в Тюмени 17 апреля. Заявки принимаютя до 7 апреля, сообщает организатор состязаний - региональный центр "Новое поколение".

Соревнования проводится по двум лигам: лига А – для команд школ города, лига В – для школ муниципальных образований Тюменской области, исключая Тюмень.

Участникам необходимо собрать команду из четырех человек. Представлено должно быть не более одной команды от учреждения.

С положением можно ознакомиться по ссылке.

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# турнир , центр Новое поколение , школьники

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