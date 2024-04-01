Тюменских семиклассников приглашают на турнир "Математическая регата"

| Фото: ФМШ | Фото: ФМШ

Областной турнир "Математическая регата" для 7 классов пройдет в Тюмени 17 апреля. Заявки принимаютя до 7 апреля, сообщает организатор состязаний - региональный центр "Новое поколение".

Соревнования проводится по двум лигам: лига А – для команд школ города, лига В – для школ муниципальных образований Тюменской области, исключая Тюмень.

Участникам необходимо собрать команду из четырех человек. Представлено должно быть не более одной команды от учреждения.

С положением можно ознакомиться по ссылке.