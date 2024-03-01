Детей из многодетных семей в Тюменской области обеспечат школьной формой и одеждой для физкультуры

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Еще одна мера поддержки многодетных появится в Тюменской области. Учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, планируют обеспечивать школьной формой и одеждой для занятия физкультурой.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Что именно войдет в комплект, определят в ближайшее время. Деньги выделят из регионального бюджета.

Александр Моор отметил, что эта мера вводится в рамках указа президента России о социальной поддержке многодетных семей. О том, как он реализуется в Тюменской области, губернатор рассказал 29 марта на Совете при полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе, который провел Владимир Якушев.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

“Документ, который Владимир Путин подписал в январе, унифицирует всю ту помощь, которая оказывается многодетным родителям. Сегодня в разных регионах она значительно отличается. Многие из мер, прописанных в указе, у нас уже действуют. Работу ведем в том числе в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом России”, – сообщил Александр Моор.

Также особое внимание уделяется поддержке многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес. Для этого используют эффективные механизмы – гранты для действующих предпринимателей и социальные контракты для малоимущих многодетных семей, кто еще только планирует открыть свое дело.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

“Убежден, что многодетные семьи – это счастливое будущее нашей страны”, – написал глава региона.