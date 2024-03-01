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Тюменская полиция устанавливает личность пешехода, погибшего в ДТП утром 31 марта

Происшествия, 09:03 31 марта 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Полиция устанавливает личность пешехода, погибшего в ДТП на выезде из Тюмени на Тобольском тракте утром 31 марта.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, "Газель" сбила мужчину примерно 55-60-ти лет, он погиб. Его личность устанавливается.

Предварительно, пешеход шел по краю проезжей части, потом начал переход дороги вне положенного места.

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Обстоятельства трагедии выясняются.

Комментарий с места ДТП начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александра Таратуты.

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