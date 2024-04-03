Детские омбудсмены в Тюмени узнали о новых мерах поддержки семей с детьми в решении жилищных вопросов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 872 обращения по правам на жилище поступило в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в 2023 г. Рабочая группа по защите имущественных прав детей работает второй год. Правозащитный институт решает вопросы реализации материнского капитала, предоставления земельных участков многодетным семьям, жилья для детей-сирот.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время панельной дискуссии "Жилье для семей: вызовы и решения", которая проходит на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Тюмени 3 апреля.

"По решению президента семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Семьи с детьми до шести лет получат ее под шесть процентов. Востребованной мерой поддержки является компенсация процентов ипотеки или основного тела в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей. На это имеют право семьи, в которых с 2019 года по 31 января 2023 года появился третий и последующий ребенок. Это касается и семей, где есть усыновлённые дети", - сказала Львова-Белова.

Для многодетных семей важно развивать малоэтажное строительство, убеждена уполномоченный, для этого в регионах работает программа предоставления земельных участков. Также действует проект предоставления сертификатов на покупку земли под строительство частного дома.

"Помимо развития жилья в собственность, важно развивать арендное жилье как промежуточную меру. Понятно, что во многих семьях это вопрос решить невозможно. В регионах есть программы компенсации аренды жилья для семей, есть маневренный фонд. Это позволят и детям-сиротам получить крышу над головой до того, пока они не получили квартиру, и семьям в трудной жизненной ситуации. Вместе нам предстоит еще многое сделать, чтобы каждая семья имела возможность улучшить жилищные условия", - отметила Мария Львова-Белова.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая перед детскими омбудсменами, сказал, что основная задача на три года с учетом бюджетного цикла - направить средства Минстроя на социальные объекты, в первую очередь школы.

Для поддержки многодетных семей, которые все чаще выбирают дом на земле, Минстрой применит еще один инструмент поддержки.

"Будет принят закон о распространении эскроу-счетов для ИЖС. Домокомплекты, подрядная организация - мы субсидируем ипотеку. ДОМ.РФ субсидирует проектное финансирование. Эти меры поддержки начнут действовать в ближайшее время", - уточнил Стасишин.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о совершенствовании законодательства в сфере оборота недвижимости с использованием материнского капитала.

"В первом чтении принят законопроект о выделении детских долей при приобретении нового жилья. Предусмотрено, что совершеннолетние могут отказаться от доли. До конца весенней сессии этот закон будет принят. Важная пометка в нем - жильё приобретено за счёт средств маткапитала", - сказала Разворотнева.

Благодаря данному закону, многодетные семьи смогут купить жильё большее по квадратуре без выделения долей на детей.

Во время панельной дискуссии финансовый институт ДОМ.РФ и представители ведущих банков страны рассказали о действующих вариантах ипотечного кредитования семей с детьми. О консультационных центрах, в которых жители могут узнать о федеральных, региональных программах. Также могут воспользоваться сервисами расчетов по возврату подоходного налога.

Напомним, XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах России проходит в Тюмени 3 и 4 апреля. Детские омбудсмены, сотрудники их аппаратов и ответственные за детство из 80 регионов России участвуют в работе форума.

Анжела Лебедева