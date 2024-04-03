  • 3 апреля 20243.04.2024среда
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Детские омбудсмены в Тюмени узнали о новых мерах поддержки семей с детьми в решении жилищных вопросов

Общество, 14:40 03 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 872 обращения по правам на жилище поступило в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в 2023 г. Рабочая группа по защите имущественных прав детей работает второй год. Правозащитный институт решает вопросы реализации материнского капитала, предоставления земельных участков многодетным семьям, жилья для детей-сирот.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время панельной дискуссии "Жилье для семей: вызовы и решения", которая проходит на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Тюмени 3 апреля.

"По решению президента семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Семьи с детьми до шести лет получат ее под шесть процентов. Востребованной мерой поддержки является компенсация процентов ипотеки или основного тела в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей. На это имеют право семьи, в которых с 2019 года по 31 января 2023 года появился третий и последующий ребенок. Это касается и семей, где есть усыновлённые дети", - сказала Львова-Белова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Для многодетных семей важно развивать малоэтажное строительство, убеждена уполномоченный, для этого в регионах работает программа предоставления земельных участков. Также действует проект предоставления сертификатов на покупку земли под строительство частного дома.

"Помимо развития жилья в собственность, важно развивать арендное жилье как промежуточную меру. Понятно, что во многих семьях это вопрос решить невозможно. В регионах есть программы компенсации аренды жилья для семей, есть маневренный фонд. Это позволят и детям-сиротам получить крышу над головой до того, пока они не получили квартиру, и семьям в трудной жизненной ситуации. Вместе нам предстоит еще многое сделать, чтобы каждая семья имела возможность улучшить жилищные условия", - отметила Мария Львова-Белова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая перед детскими омбудсменами, сказал, что основная задача на три года с учетом бюджетного цикла - направить средства Минстроя на социальные объекты, в первую очередь школы.

Для поддержки многодетных семей, которые все чаще выбирают дом на земле, Минстрой применит еще один инструмент поддержки.

"Будет принят закон о распространении эскроу-счетов для ИЖС. Домокомплекты, подрядная организация - мы субсидируем ипотеку. ДОМ.РФ субсидирует проектное финансирование. Эти меры поддержки начнут действовать в ближайшее время", - уточнил Стасишин.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о совершенствовании законодательства в сфере оборота недвижимости с использованием материнского капитала.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В первом чтении принят законопроект о выделении детских долей при приобретении нового жилья. Предусмотрено, что совершеннолетние могут отказаться от доли. До конца весенней сессии этот закон будет принят. Важная пометка в нем - жильё приобретено за счёт средств маткапитала", - сказала Разворотнева.

Благодаря данному закону, многодетные семьи смогут купить жильё большее по квадратуре без выделения долей на детей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Во время панельной дискуссии финансовый институт ДОМ.РФ и представители ведущих банков страны рассказали о действующих вариантах ипотечного кредитования семей с детьми. О консультационных центрах, в которых жители могут узнать о федеральных, региональных программах. Также могут воспользоваться сервисами расчетов по возврату подоходного налога.

Напомним, XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах России проходит в Тюмени 3 и 4 апреля. Детские омбудсмены, сотрудники их аппаратов и ответственные за детство из 80 регионов России участвуют в работе форума.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дом , жилье , Минстрой РФ , рф , съезд , уполномоченный по правам ребенка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 03.04.2024В Тюменской области наземное и авиационное патрулирование лесов начнется с 5 апреля
15:13 03.04.2024Мария Львова-Белова: Тюменская область - второй в России регион по комфорту для жизни
14:40 03.04.2024Детские омбудсмены в Тюмени узнали о новых мерах поддержки семей с детьми в решении жилищных вопросов
14:29 03.04.2024Фестиваль в формате патриотического квартирника пройдет в новом сквере в Тюмени