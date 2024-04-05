Тюмень примет турнир по дзюдо "Олимпийские надежды"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

400 дзюдоистов до 13 лет из Тюменской, Курганской, Свердловской, Новосибирской, Омской областей, а также из Екатеринбурга, Челябинска, Республики Алтай, Пермского края, ХМАО и ЯНАО соберет в Тюмени открытый турнир "Олимпийские надежды".

Как сообщает департамент спорта Тюменской области, соревнования пройдут 7 апреля на территории центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" по ул. Валерии Гнаровской, 1. Начало поединков в 10 часов. Вход свободный.

Состязания проводятся с целью отбора юных дзюдоистов и формирования региональной сборной. Лучшие примут участие в первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске.