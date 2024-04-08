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В Тюменской области проверили легальность автодорожных лесоперевозок

Экономика, 12:04 08 апреля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Легальность лесоперевозок проверили на дорогах в Тюменской области. Сотрудники лесной охраны и полиции в ходе 107 совместных рейдов на автомагистралях проинспектировали 25 большегрузов с древесиной. Нарушения не выявлены, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Специалисты проверяли у перевозчиков сопроводительные документы через электронную систему ЛесЕГАИС. Это позволяет отследить легальность заготовки.

В ведомстве отметили, что законная транспортировка древесины в России возможна только при наличии у перевозчика электронного сопроводительного документа. Он его оформляет на партии объемом от 10 кубических метров древесины для каждого лесовоза еще до начала перевозки.

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# лесной комплекс , лесозаготовка , перевозка грузов

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