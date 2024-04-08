В Ялуторовском районе закрыли низководный мост через Тобол на время паводка

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Низководный мост на время паводка закрыли в Ялуторовском районе с 8 апреля. Он пересекает р. Тобол и является частью автодороги Хохлово – Криволукская, сообщает администрация муниципального образования.

Для местных жителей организовали временный маршрут объезда. Рейсовый автобус № 104 из Ялуторовска до д. Криволукской будет следовать до с. Хохлово по маршруту № 108.

Также будет организовано движение автобусов от ялуторовского автовокзала до д. Криволукской в объезд - маршрут № 107 К со временем отправления в 5 час. 40 мин., 17 час. 45 мин. и 7 час., 19 час. 5 мин.