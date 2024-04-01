О работе горячей линии 122 жителей Тюменской области оповещают по SMS

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О работе горячей линии по вопросам паводка жителей Тюменской области оповещают по SMS. РСЧС уведомляет, что по проблемным вопросам можно обратиться по номеру 122, кнопка 3.

На горячей линии проконсультируют, как действовать во время паводка, где находятся пункты временного размещения, как получить необходимую помощь, сообщает инфоцентр правительства региона.

В Тюменской области действует режим ЧС, он введен заблаговременно. По данным на 11 апреля, обстановка на реках Тюменской области спокойная, неблагоприятных и опасных явлений нет.