Владимир Чейметов: опасных явлений на реках Тюменской области нет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстановка на реках Тюменской области спокойная, неблагоприятных и опасных явлений на 11 апреля нет.

Об этом заявил председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимир Чейметов.

Он подчеркнул, что на период паводка в случае необходимости людей готовы принять в пунктах временного размещения, которые обеспечены необходимым имуществом, питанием и медицинской помощью.

По данным на утро 11 апреля, в реке Ишим за сутки уровень повысился от 19 до 75 см, в реке Тобол — от 7 до 29 см. Подтоплению подверглись девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах. Везде имеются объездные пути. Все жители населенных пунктов обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами.

По вопросам паводка жители могут обращаться на горячую линию по номеру телефона 122.