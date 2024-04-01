В Тюменской области 330 событий посвятили Дню космонавтики
Более 330 событий проходит в Тюменской области в День космонавтики, 12 апреля. Дети и молодежь узнают об освоении космоса и достижениях науки, совершают виртуальные путешествия по вселенной, сообщает региональный департамент культуры.
Премьера героической эпопеи "Мы – первые!" пройдет в Тюменской филармонии. Выставка "Первые в космосе" работает в парке "Россия – Моя история". Отправиться на экскурсию "Космос глазами древних" можно в Археологический музей-заповедник на оз. Андреевское.
В Менделеевке проходит игровая программа "Космическое путешествие", викторина "Гагаринские старты". В Специальной библиотеке для слепых – показ семейного мультфильма в тифлокинозале "Белка и Стрелка".
День космонавтики празднуют во всех муниципалитетах региона. Программу "Приключения Белки и Стрелки на красной планете" представят в Нижнетавдинском районе. В Упоровском районе – квест-игра "Под Гагаринской звездой". В Ярковском районе - игровые программы, квизы, мастер-классы
Почти все мероприятия бесплатные, отмечают организаторы.