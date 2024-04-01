В Тюменской области 330 событий посвятили Дню космонавтики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 330 событий проходит в Тюменской области в День космонавтики, 12 апреля. Дети и молодежь узнают об освоении космоса и достижениях науки, совершают виртуальные путешествия по вселенной, сообщает региональный департамент культуры.

Премьера героической эпопеи "Мы – первые!" пройдет в Тюменской филармонии. Выставка "Первые в космосе" работает в парке "Россия – Моя история". Отправиться на экскурсию "Космос глазами древних" можно в Археологический музей-заповедник на оз. Андреевское.

В Менделеевке проходит игровая программа "Космическое путешествие", викторина "Гагаринские старты". В Специальной библиотеке для слепых – показ семейного мультфильма в тифлокинозале "Белка и Стрелка".

| Фото: vk.com/depculture | Фото: vk.com/depculture

День космонавтики празднуют во всех муниципалитетах региона. Программу "Приключения Белки и Стрелки на красной планете" представят в Нижнетавдинском районе. В Упоровском районе – квест-игра "Под Гагаринской звездой". В Ярковском районе - игровые программы, квизы, мастер-классы

Почти все мероприятия бесплатные, отмечают организаторы.