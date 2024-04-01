  • 12 апреля 202412.04.2024пятница
  • USD93,7196
    EUR100,6793
  • В Тюмени 13..15 С 8 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области деревню огородят километровым земляным валом высотой 1,5 метра

Общество, 18:21 12 апреля 2024

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Земляной вал высотой в 1,5 м укладывают вдоль д. Заборка в Викуловском районе. Протяженность насыпи составит 1 км. Она станет дополнительной преградой, ели река Ишим выйдет из берегов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на главу района Андрея Лотова.

В селе Викулово рабочие продолжают укреплять дамбу. Решено повысить ее гребень на 0,6 м. Ее протяженность превышает 3 км.

В инфоцентре отметили, что противопаводковая насыпь или земляной вал являются временными сооружениями. Их возводят при неблагоприятном прогнозе. А дамба – это постоянное гидротехническое сооружение, работы по укреплению которой проводятся после схода снега.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , дамба , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 12.04.20242,95 млн кв. м жилья ввели в УФО в первом квартале 2024 года
19:05 12.04.2024Остановку "Сквер Петра Потапова" в Тюмени перенесут на новое место
18:54 12.04.2024Жители Тюменской области могут стать внештатными гидами
18:46 12.04.2024Звание "Заслуженный деятель науки РФ" присвоили тюменскому эндокринологу