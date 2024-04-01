В Тюменской области деревню огородят километровым земляным валом высотой 1,5 метра

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Земляной вал высотой в 1,5 м укладывают вдоль д. Заборка в Викуловском районе. Протяженность насыпи составит 1 км. Она станет дополнительной преградой, ели река Ишим выйдет из берегов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на главу района Андрея Лотова.

В селе Викулово рабочие продолжают укреплять дамбу. Решено повысить ее гребень на 0,6 м. Ее протяженность превышает 3 км.

В инфоцентре отметили, что противопаводковая насыпь или земляной вал являются временными сооружениями. Их возводят при неблагоприятном прогнозе. А дамба – это постоянное гидротехническое сооружение, работы по укреплению которой проводятся после схода снега.