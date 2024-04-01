Тюменцу грозит до 20 лет лишения свободы за планирование сбыта наркотиков
Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина. Он планировал незаконно сбывать наркотические средства в крупном размере через Интернет по предварительному сговору с соучастником, но не успел довести дело до конца. За это ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, обвиняемый в декабре прошлого года вступил в сговор с неустановленным лицом в Интернете, чтобы сбывать наркотические средства в Тюмени через систему постоянно меняющихся тайников. Общение между соучастниками для конспирации осуществлялось только в Сети.
Согласно сговору, обвиняемый должен был хранить крупную оптовую партию, расфасовывать, оборудовать тайники с синтетическими наркотиками и информировать об их местоположении.
За выполненную "работу" ему на банковскую карту перевели 22 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.