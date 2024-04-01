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Тюменцу грозит до 20 лет лишения свободы за планирование сбыта наркотиков

Происшествия, 14:59 16 апреля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина. Он планировал незаконно сбывать наркотические средства в крупном размере через Интернет по предварительному сговору с соучастником, но не успел довести дело до конца. За это ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый в декабре прошлого года вступил в сговор с неустановленным лицом в Интернете, чтобы сбывать наркотические средства в Тюмени через систему постоянно меняющихся тайников. Общение между соучастниками для конспирации осуществлялось только в Сети.

Согласно сговору, обвиняемый должен был хранить крупную оптовую партию, расфасовывать, оборудовать тайники с синтетическими наркотиками и информировать об их местоположении.

За выполненную "работу" ему на банковскую карту перевели 22 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , синтетические наркотики , уголовное дело

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