Тюменца с мефедроном задержали полицейские в столовой

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Молодого человека, ищущего что-то в кустах, заметили сотрудники полиции в микрорайоне Заречном Тюмени. Увидев патрульный автомобиль, юноша быстрым шагом направился в здание столовой.

Когда сотрудники зашли в помещение, мужчина попытался убежать. При задержании он выбросил на пол пакетик с порошком. Тюменец 2003 года рождения пояснил, что через мессенджер приобрел наркотик для личного употребления.

Получив геолокацию "закладки", он забрал из тайника мефедрон массой около грамма. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.