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Более 30 млн раз тюменцы воспользовались общественным транспортом с начала 2024 года

Общество, 15:02 23 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 млн 226 тыс. пассажиров перевез общественный транспорт Тюмени в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Отмечается, что это на 176 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом. Пересадочным тарифом в марте воспользовались 189 тыс. 708 человек.

Следить за изменениями в работе общественного транспорта можно в группе во ВКонтакте, в "Одноклассниках", а также на официальном сайте "Тюменьгортранс".

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