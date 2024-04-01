Более 30 млн раз тюменцы воспользовались общественным транспортом с начала 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 млн 226 тыс. пассажиров перевез общественный транспорт Тюмени в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Отмечается, что это на 176 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом. Пересадочным тарифом в марте воспользовались 189 тыс. 708 человек.

Следить за изменениями в работе общественного транспорта можно в группе во ВКонтакте, в "Одноклассниках", а также на официальном сайте "Тюменьгортранс".