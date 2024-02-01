Почти 14 тысяч тюменцев воспользовались пересадочным тарифом в январе 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 13 тыс. 800 человек воспользовались пересадочным тарифом в общественном транспорте Тюмени в январе 2024 года. Это чуть более 100 тыс. операций оплаты проезда.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко.

Напомним, оплатить проезд в рамках пересадочного тарифа можно с помощью электронной транспортной карты "Общепользовательская". При безналичном расчете с использованием карты пересадочный тариф включает в себя разовую поездку одного пассажира с возможностью один раз пересесть в другой автобус как по муниципальным маршрутам, так и по межмуниципальным до садоводческих товариществ, в течение 60 минут с момента оплаты проезда. На сайте АО "Тюменская транспортная система" есть возможность отслеживания истории поездок.

Приобрести транспортную карту можно в офисах АО "ТТС" по адресам: ул. Котовского,52 и ул. Котовского, 52А, в филиалах МФЦ, в кассах абонентских пунктов ТРИЦ. Стоимость карты - 50 рублей. Информация о способах пополнения карты размещена на сайте АО "ТТС".

Юлия Божок