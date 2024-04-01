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Почти три тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получат губернаторские поздравления

Общество, 17:33 23 апреля 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Почти 3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат губернаторские поздравления ко Дню Победы в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Все ветераны, проживающие в подтопленных населенных пунктах, находятся на особом контроле, никто не останется без внимания.

Представители администраций муниципальных образований, сельских поселений, социальных служб, волонтеры Победы вручают ветеранам именные поздравления губернатора Тюменской области и подарочные наборы.

Также традиционно по распоряжению главы региона Александра Моора ветеранам предоставляется единовременная выплата. Ее получат почти 40 тыс. человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. Деньги перечислят автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

На видео поздравление принимает 97-летний Иван Матвеевич Поярков из Тюмени. В октябре 1943 года он был призван в армию. Участвовал в боях на первом Украинском фронте. Прошел Польшу, в Германии был ранен. После госпиталя – снова на фронт разведчиком. Воевать закончил в Праге. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За отвагу", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией 1941-1945 гг".

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# Александр Моор , ветераны Великой Отечественной войны

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