Эксперт: развитие транспортной системы, обращенной на восток - главная стратегическая задача для России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ускоренное развитие транспортной системы, обращенной на восток, в настоящее время является главнейшей стратегической задачей для России. В этом уверен старший научный сотрудник института политической психологии Александр Прудник (Нижегородская область).

Экономическое возрождение России в начале двухтысячных годов, по его мнению, началось именно с масштабных инфраструктурных проектов.

"Одним из самых ярких свидетельств успеха этой политики стала радикальная модернизация транспортной системы и дорожной сети. Это придало мощный импульс развитию отдельных регионов страны, - отметил Александр Прудник, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В настоящее время главнейшей стратегической задачей для России является ускоренное развитие транспортной системы обращенной на Восток".

Нынешний поворот на восток позволила сделать Байкало-Амурская магистраль (БАМ), а ее модернизация открывает выход на растущие рынки Восточной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с ветеранами - строителями БАМа.

"БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век, давая возможности осваивать Сибирь и Дальний Восток, - заявил президент. - Россия намерена реализовать планы ускоренного обновления БАМа и Транссиба. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета".

В рамках строительства третьей очереди БАМа к 2030 году предполагается увеличить провозную способность магистрали до 210 млн тонн. Это делается в рамках реализации инфраструктурных задач, поставленных в послании президента. В текущем году скоростная автомобильная магистраль Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдёт через всю страну – до Владивостока.