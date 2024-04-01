Эксперт оценил преимущества программы "Экспортируй" для предпринимательства Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Экспортируй" является важным шагом в развитии экспортного потенциала Тюменской области, поддержки малого и среднего бизнеса. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал новую программу для представителей малого и среднего бизнеса, занятых экспортом товаров и услуг, разработанную Фондом финансирования предпринимательства Тюменской области.

"Она поможет предпринимателям осуществить свои планы по экспорту, расширить свою деятельность на международном уровне и увеличить свою прибыль, - подчеркнул Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Преимущества данной программы включает низкую процентную ставку, которая позволяет сэкономить на процентах и получить дополнительные выгоды при экспорте товаров и услуг".

Программа рассчитана на тех, кто имеет экспортный потенциал, планирует осуществлять поставки либо расширять географию поставок. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Благодаря простым и понятным условиям программы "Экспортируй", получение средств стало ещё доступнее, а низкая процентная ставка позволяет получить дополнительные преимущества тюменским предпринимателям при экспорте товаров или услуг", - пояснил генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.