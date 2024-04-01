Эксперт отметил опережающую работу в Тюменской области по предотвращению возможных ЧС при паводке

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Действия руководства Тюменской области направлено на опережающую работу по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций при паводке, и восстановлению обычной жизни после стихии. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя меры, принимаемые в регионе.

"В Тюменской области был заблаговременно введен режим чрезвычайной ситуации. Что позволило принять необходимые меры для предотвращения возможных негативных последствий и обеспечения безопасности населения", – подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Решение об эвакуации жителей Лайкова и Бутырки, которая началась 14 апреля, было принято в целях обеспечения их безопасности. Пункты временного размещения организованы с учетом всех потребностей эвакуированных жителей. В них предусмотрены комфортные спальные места, где люди могут отдохнуть и набраться сил, организовано питание.

Подтопляемые районы инспектирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

С вертолета он оценил обстановку, которая складывается на реках Тобол и Ишим.

"На Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы. Будем работать по ним. Уровень воды пока добавляется в пределах нормы", - сообщил губернатор.

Обстановка на реках в регионе контролируемая, при этом специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз - высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол.