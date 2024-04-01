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Эксперт: проект "Многодетная мама-предприниматель" станет еще одним шагом в развитии региона

Общество, 16:08 23 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный проект "Многодетная мама-предприниматель", который впервые реализует Тюменская область, станет еще одним шагом в развитии региона, и повышении уровня жизни многодетных семей.

Об этом заявил врач-нейрохирург Евгений Васильев (Чувашская республика), комментируя проект, который реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Уверен, что благодаря поддержке государства и активному участию многодетных мам, проект "Многодетная мама-предприниматель" принесет много пользы и станет примером для других регионов страны", - подчеркнул Евгений Васильев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Участницами пятидневного трека стали 27 женщин с тремя и более детьми из разных населенных пунктов Тюменской области.

"Это дополнительный трек программы "Мама-предприниматель", который реализует только Тюменская область , - рассказала руководитель центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева. – Сорок женщин подали заявку на участие, отобрано 27, все они имеют статус физического лица. Каждая из них после завершения проекта сможет открыть собственное дело при поддержке нашего центра. Мы и далее будем оказывать им комплексные услуги, сопровождать их и поддерживать".

Помимо образовательного трека, для участниц предусмотрен день с психологом, который обсудит с ними темы воспитания детей, собственной самореализации.

В последний день обучения комиссия оценит все бизнес-проекты многодетных мам. На основе определённых критериев определит тот, который на 100 % готов воплотиться в жизнь, в нем есть экономическая и социальная значимость, он важен для региона.

Обладательница гранта в 100 тыс. рублей может выйти на федеральный уровень. Все участницы получат сертификаты и подарки от партнеров проекта.

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# бизнес , Экспертный клуб

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