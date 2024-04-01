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В Тюмени управляющую компанию обязали отремонтировать кровлю дома по ул. Паровозной

Общество, 17:49 27 апреля 2024

vk.com/gzhi72 | Фото: vk.com/gzhi72

ООО УК "Бохара" предстоит выполнить ремонт кровли в многоквартирном доме № 13 на ул. Паровозной Тюмени по предписанию Государственной жилищной инспекции Тюменской области. С жалобой на протечки с кровли обратилась собственница квартиры в этом доме.

"В отношении управляющей организации проведен инспекционный визит, в ходе которого обнаружены повреждение, течь кровли, загнивание деревянных перекрытий в районе помещения. УК "Бохара" выдано предписание о выполнении ремонта кровли в районе квартиры со сроком исполнения до 1 июля 2024 года", - уточнили в ведомстве.

vk.com/gzhi72 | Фото: vk.com/gzhi72

В адрес руководителя управляющей организации направят уведомление о составлении протокола об административном правонарушении (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

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# жилищная инспекция , управляющие компании

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