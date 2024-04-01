Перед водружением Знамени Победы в Тюмени прошел исторический квест

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С исторического квеста “Знамя Победы” началась ежегодная акция по водружению символа победы советского народа над фашистской Германией на мост Влюбленных. Событие прошло на набережной Туры 30 апреля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” организатор акции, руководитель патриотической кампании “Мы помним” в 2024 году Егор Солодкий, в рамках ежегодной акции “Знамя Победы” активисты “Молодой гвардии” знакомят желающих с бытом и особенностями службы солдат времен Великой Отечественной войны. Принять участие в квесте пригласили учеников школ города, студентов колледжей. Одна из команд была собрана из активистов “Молодой гвардии”.

Школьники, выполняя различные задания, получают возможность прочувствовать на себе все тяготы и ответственность, которые испытывали освободители в 1945 году.

“В квесте мы решили сделать упор именно на интерактивность и на образовательную часть. В рамках нашего мероприятия участники смогут и приготовить яичницу на саперной лопатке на открытом огне, как это делали солдаты в полевых условиях, надеть на скорость форму времен Великой Отечественной войны. Одно из заданий касается прохождения полосы препятствий, которая напоминает окопы. В ходе игры участники узнают больше о том периоде”, – добавил Егор Солодкий.

Отметим, отдельная станция посвящена медицине – эту площадку открыл Тюменский медицинский университет. На станции ребята практиковались в транспортировке раненого бойца, учились делать перевязку. Также часть участников могла ответить на вопросы викторины, связанной с медициной во время Великой Отечественной войны.

На прохождение всех станций было дано два часа. Некоторые задания специально сделали непростыми. Например, предлагалось разгадать шифр или пройти полосу препятствий.

Команда, которая пришла к финишу первой, получила возможность дать старт водружению знамени. Счастливчиками оказались ученики школы № 95. Также для лидеров предусмотрены призы – сертификаты от федеральной академии вождения, тайм-кафе и компьютерного клуба.

“Команду собирали долго. Сначала нам предложил принять участие учитель ОБЖ, видели информацию о квесте в СМИ. В целом команда оказалась сплоченной. Все проходили дистанцию быстро. Наиболее сложным заданием для нас показались “Окопы”. Нужно было пройти станцию, не задевая веревку. У нас это вроде получилось, а вот дальше не совсем”, – сказала капитан команды Софья Бударова.

После того, как все команды прошли основные станции, их ждало финальное испытание "Берлин", на котором они могли проверить свои знания о Великой Отечественной войне. И здесь лучше всех справилась команда школы № 95.

После этого все команды выстроились и дали знак молодогвардейцам, которые в это время находились на пилоне моста. Те развернули флаг и он начал развеваться на ветру.

Инна Пахомова