Тюменцам вновь покажут иммерсивный спектакль "ДЫМ."

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ спектакля-инсталляции "ДЫМ." пройдет в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени с 8 по 10 мая. Начало в 13, 16 и 19 часов, пишет "КП Тюмень".

"ДЫМ" – это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству между инсталляциями, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики, внутрь пианино. Проект рассказывает посетителям о ссылках, репрессиях и войне.

В основе постановки лежит графический роман Ольги Лаврентьевой, которая создала его, опираясь на слова своей бабушки, жительницы блокадного Ленинграда Валентины Викеньтевны Сурвило. К созданию привлекли творческую команду из Санкт-Петербурга – режиссера Владислава Тутака и художницу Евгению Исаеву.

Кроме того, в канун Дня Победы, 8 мая в 19 часов начнется читка романа "Сурвило". Ее проведут театральные сообщества: творческая артель "Зеленый свет" и студия старшего поколения "Мари Vanna".