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Стену Памяти открыли в д. Бушмина Вагайского района

Общество, 21:56 03 мая 2024

исполком тюменского отделения "Бессмертный полк России" | Фото: исполком тюменского отделения "Бессмертный полк России"

Стену Памяти открыли в д. Бушмина Вагайского района.

Два года назад группа женщин из этого населенного пункта решила сделать стену Памяти. "Они обратились за помощью к нам", - сообщила руководитель исполкома тюменского отделения "Бессмертный полк России" Галина Валуева.

Она рассказала, что на стене больше 540 имен из четырех деревень, которых уже практически нет на карте. "В одной из них 50 человек осталось, в другой – 30 человек. Маленькие, крохотные населенные пункты. И вот, в честь людей, которые в годы войны ушли из этих деревень на фронт, и также тружеников тыла, создана эта стена Памяти.

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