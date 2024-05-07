Ветеранам РЖД рассказали о создании в Ишиме памятника бронепоезду "Патриот"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партийный проект "Оружие Победы" продолжится созданием в Ишиме памятника бронепоезду "Патриот". Он станет третьим этапом, ранее были открыты памятники торпедному катеру в Тюмени и десантному планеру в Заводоуковске.

Об этом на торжественном митинге ко Дню Победы рассказал ветеранам железнодорожной отрасли первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Предстоит большая работа, но при поддержке коллектива Свердловской железной дороги мы справимся. Памятник бронепоезду "Патриот" будет напоминать всем о трудовом подвиге и вкладе в Победу железнодорожников, будет востребован в патриотической и профориентационной работе с молодежью ", - отметил он.

Напомним, через три месяца после начала Великой Отечественной войны в железнодорожное депо Ишима поступил приказ построить бронепоезд. Получив техническую документацию, коллектив из более чем двухста человек приступил к работе. При этом необходимо было выполнять план по обеспечению бесперебойной работы железной дороги. Но, несмотря на все сложности, "Патриот" был готов к назначенному времени и в октябре 1942 года передан военным. Ему присвоили № 742, и он с честью выдержал сражения на Курской дуге. В дальнейшем бронепоезд участвовал в освобождении Украины от немецко-фашистских войск и формирований националистов.

Ранее глава Ишима Фёдор Шишкин выразил мнение, что создание такого памятника важно для патриотического воспитания молодого поколения, а также повысит туристическую привлекательность города.

Напомним, торжественный митинг ко Дню Победы прошел в Тюмени у Дома культуры "Железнодорожник" 6 мая. В нем приняли участие 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны Вера Дмитриевна Марина и ребенок блокадного Ленинграда Александр Ильич Семёнов, которые впоследствии много лет отдали работе на железной дороге, а также тюменские ветераны отрасли.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина