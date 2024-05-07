Ветеранам РЖД рассказали о создании в Ишиме памятника бронепоезду "Патриот"
Партийный проект "Оружие Победы" продолжится созданием в Ишиме памятника бронепоезду "Патриот". Он станет третьим этапом, ранее были открыты памятники торпедному катеру в Тюмени и десантному планеру в Заводоуковске.
Об этом на торжественном митинге ко Дню Победы рассказал ветеранам железнодорожной отрасли первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.
"Предстоит большая работа, но при поддержке коллектива Свердловской железной дороги мы справимся. Памятник бронепоезду "Патриот" будет напоминать всем о трудовом подвиге и вкладе в Победу железнодорожников, будет востребован в патриотической и профориентационной работе с молодежью ", - отметил он.
Напомним, через три месяца после начала Великой Отечественной войны в железнодорожное депо Ишима поступил приказ построить бронепоезд. Получив техническую документацию, коллектив из более чем двухста человек приступил к работе. При этом необходимо было выполнять план по обеспечению бесперебойной работы железной дороги. Но, несмотря на все сложности, "Патриот" был готов к назначенному времени и в октябре 1942 года передан военным. Ему присвоили № 742, и он с честью выдержал сражения на Курской дуге. В дальнейшем бронепоезд участвовал в освобождении Украины от немецко-фашистских войск и формирований националистов.
Ранее глава Ишима Фёдор Шишкин выразил мнение, что создание такого памятника важно для патриотического воспитания молодого поколения, а также повысит туристическую привлекательность города.
Напомним, торжественный митинг ко Дню Победы прошел в Тюмени у Дома культуры "Железнодорожник" 6 мая. В нем приняли участие 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны Вера Дмитриевна Марина и ребенок блокадного Ленинграда Александр Ильич Семёнов, которые впоследствии много лет отдали работе на железной дороге, а также тюменские ветераны отрасли.
Инна Кондрашкина