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В селе Кулаково Тюменского района День Победы встречают цветами, митингами и концертами

Общество, 12:26 09 мая 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

День Победы встречает Тюменский район цветами и улыбками, митингами, концертами, "Бессмертным автополком", сообщает пресс-служба районной администрации.

В селе Кулаково, несмотря на дождь и ветер, к мемориалу пришли ветераны и молодёжь, семьи участников СВО, депутаты сельской думы и руководители организаций и предприятий. Погода словно проверяла на прочность наследников поколения победителей. Но нет такого ненастья, которое они не смогли бы преодолеть.

Лавина цветов к памятнику воинам и труженикам тыла, залпы орудий, знамена Победы и георгиевские ленточки - это наша Победа!

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