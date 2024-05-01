С работой Бердюжской больницы познакомили школьников

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

День открытых дверей для школьников прошел в Бердюжской районной больницей, филиале Областной больницы № 4. Ребятам показали, как работает медучреждение изнутри.

Операционная медицинская сестра познакомила их с медоборудованием и укладками экстренной медицинской помощи в перевязочной хирургического отделения стационара. В палате интенсивной терапии школьникам показали аппаратуру для восстановления жизненно важных функций организма человека. Также ребята осмотрели машину скорой медицинской помощи, где им продемонстрировали внутреннюю комплектацию автомобиля и рассказали о применении оборудования, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Медики надеются, что кто-то из ребят после таких экскурсий вдохновится и выберет медицинскую профессию.