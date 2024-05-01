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В Ишимском районе после паводка проводят санитарную обработку домов 

Общество, 12:48 14 мая 2024

управление Роспотребнадзора по Тюменской области (архив) | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области (архив)

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Санитарную обработку домов проводят после паводка в д. Воронина Ишимского района. Здесь оказалось 132 подтопленных дома и 163 земельных участка.

"На протяжении последней недели во всех муниципалитетах Тюменской области по руслу реки Ишим фиксируем стабильный минус. Большая вода уходит, но не так быстро, как хотелось бы. В Казанском районе, например, всего по два-три сантиметра в сутки", - написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

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# Ишимский район , паводок

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