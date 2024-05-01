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В подтопленных районах Тюменской области от гепатита А привито 36 тыс. 613 человек

Общество, 19:21 13 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 тыс. 613 жителей подтопленных территорий юга Тюменской области привиты от вирусного гепатита А. Против брюшного тифа вакцину получили 1 тыс. 750 человек. Против дизентерии - 1 тыс. человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора 13 мая.

Ведомство продолжает контроль санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с паводком. Инфекционная заболеваемость не превышает среднемноголетних значений, отметили эксперты.

Для оценки качества воды, подаваемой населению, отобрано на исследование 4 тыс. 585 проб, в том числе 947 проб из водоисточников (поверхностных и подземных), 1 тыс. 220 - перед поступлением в распределительные сети и 2 тыс. 418 - из разводящей сети. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям.

Обеспечивается подвоз воды в населенные пункты Абатского, Ишимского и Казанского районов с ежедневным лабораторным контролем. В мобильной лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ исследовано 560 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено.

В 18 пунктах временного размещения осуществляется контроль за организацией питания, питьевым режимом и условиями пребывания. Для лабораторных исследований отобрано 439 проб готовых блюд и пищевых продуктов и 356 проб воды.

В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района проведена дезинфекция 10 домовладений. На территории населенных пунктов Ишимского и Казанского районов проводятся обработки от грызунов.

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# паводок , Управление Роспотребнадзора

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