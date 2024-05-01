Дезинфекцию домовладений проводят в Тюменской области после снижения паводка

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Дезинфекция 10 домовладений проведена освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района на 10 мая. Контроль санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с паводком продолжается, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Для оценки качества воды, подаваемой населению, отобрано на исследование 4257 проб, в том числе 875 проб из водоисточников (поверхностных и подземных), 1106 - перед поступлением в распределительные сети и 2276 - из разводящей сети. Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям.

Обеспечивается подвоз воды в нуждающиеся населенные пункты Абатского, Ишимского и Казанского районов с ежедневным лабораторным контролем. В мобильной лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ исследовано 510 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено.

В 21 пункте временного размещения осуществляется контроль за организацией питания, питьевым режимом и условиями пребывания. Для лабораторных исследований отобрано 419 проб готовых блюд и пищевых продуктов и 339 проб воды.

Продолжается иммунизация подлежащего населения. Против брюшного тифа привито 1 тыс. 750 человек, против вирусного гепатита А - 35 тыс. 505 человек.