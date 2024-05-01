Уровень паводковых вод снижается на юге Тюменской области

| Фото: главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: главы Ишимского района Сергея Ломовцева

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Уровень воды в реке Ишим в районе с. Ильинка снизился на 2 см и составляет 803 см, в Ишиме уменьшился на 11 см, фактический уровень – 942 см, сообщает региональное управление МЧС 10 мая.

В районе с. Абатское уровень снизился на 11 см и составляет 1176 см, в Викуловском районе уровень воды составляет 1151 см, показатель за сутки снизился на 8 см.

По руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки и окарауливанию дамб.В населенных пунктах, где из-за паводка отсутствует дорожное сообщение организованы лодочные переправы.

В Абатском районе сотрудники МЧС России продолжают укреплять земляную насыпь вдоль федеральной автодороги Тюмень - Омск. В Викуловском районе также ведутся работы по окарауливанию и укреплению защитной линии.

В 65 населенных пунктах остаются подтопленными: 425 домов, 347 дачных домов, 3455 приусадебных участка, 36 участков автомобильных дорог.