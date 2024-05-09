Противопаводковые мероприятия продолжаются в нескольких муниципалитетах Тюменской области
Общество, 22:25 08 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Противопаводковые мероприятия продолжаются в нескольких муниципалитетах Тюменской области.
В Казанском районе идет дезинфекция домовладений, освобожденных от воды. Работы начались 7 мая, рассказала глава муниципалитета Татьяна Богданова.
В Упоровском районе сохраняется высокий уровень воды в пойме реки Тобол. Глава муниципалитета Леонид Сауков: "Продолжается окарауливание защитных насыпей в населенных пунктах, где сохраняется угроза затопления и патрулирование подтопляемых территориях".
Демонтаж насыпей и подключение электрожнергии в дома начались в Ишиме. Глава города Федор Шишкин отметил, что вода продолжает убывать. За сутки уровень понизился на 16 см.