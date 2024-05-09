Противопаводковые мероприятия продолжаются в нескольких муниципалитетах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Противопаводковые мероприятия продолжаются в нескольких муниципалитетах Тюменской области.

В Казанском районе идет дезинфекция домовладений, освобожденных от воды. Работы начались 7 мая, рассказала глава муниципалитета Татьяна Богданова.

В Упоровском районе сохраняется высокий уровень воды в пойме реки Тобол. Глава муниципалитета Леонид Сауков: "Продолжается окарауливание защитных насыпей в населенных пунктах, где сохраняется угроза затопления и патрулирование подтопляемых территориях".

Демонтаж насыпей и подключение электрожнергии в дома начались в Ишиме. Глава города Федор Шишкин отметил, что вода продолжает убывать. За сутки уровень понизился на 16 см.