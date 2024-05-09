Автопробег "Бессмертный автополк" в Вагайском районе

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Автопробег "Бессмертный автополк", посвящённый 79-ой годовщине Великой Победы, состоялся на территории Дубровинского сельского поселения 8 мая.

В 10 часов 30 минут машины с флагами РФ, "Бессмертного полка", знаменем Победы и с портретами героев-участников Великой Отечественной войны выехали из Дубровного. Пробег прошёл по центральным улицам 10-ти деревень поселения. Земляков с наступающим праздником поздравили глава поселения, председатель районной думы Вагайского района, хуторской атаман, культорганизаторы.

В завершении автопробега всех участников ждал "Привал солдата" со вкусной солдатской кашей.