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Табун лошадей с жеребятами спасли сотрудники Росрыболовства в Тюменской области

Общество, 14:04 07 мая 2024

скриншот видео Нижнеобского ТУ Росрыболовства | Фото: скриншот видео Нижнеобского ТУ Росрыболовства

Табун лошадей с жеребятами спасли сотрудники Росрыболовства в Викуловском районе. За помощью к ним обратился хозяин конной фермы. Животные оказались в паводковой ловушке – разлив реки отрезал им отступные пути.

"Начальник финансово-экономического отдела Иван Малюгин, госинспектор контрольно-надзорного отдела Александр Батурин и госинспектор Свердловского отдела рыбоохраны Алексей Астафьев перевезли жеребят на лодке. А взрослые лошади самостоятельно перешли реку вброд. В итоге спасено 22 лошади", - сообщает Росрыболовство.

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Отметим, что специалисты рыбоохраны Уральского федерального округа помогают в борьбе с паводком на подтопленных территориях с 22 апреля.

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# Викуловский район , паводок , Росрыболовство

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