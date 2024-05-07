Табун лошадей с жеребятами спасли сотрудники Росрыболовства в Тюменской области
Табун лошадей с жеребятами спасли сотрудники Росрыболовства в Викуловском районе. За помощью к ним обратился хозяин конной фермы. Животные оказались в паводковой ловушке – разлив реки отрезал им отступные пути.
"Начальник финансово-экономического отдела Иван Малюгин, госинспектор контрольно-надзорного отдела Александр Батурин и госинспектор Свердловского отдела рыбоохраны Алексей Астафьев перевезли жеребят на лодке. А взрослые лошади самостоятельно перешли реку вброд. В итоге спасено 22 лошади", - сообщает Росрыболовство.
Отметим, что специалисты рыбоохраны Уральского федерального округа помогают в борьбе с паводком на подтопленных территориях с 22 апреля.