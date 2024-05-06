Дамбы и насыпи на реках Тюменской области находятся под круглосуточным контролем

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Дамбы и насыпи на реках Тюменской области находятся под круглосуточным контролем, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Вагайском районе, в с. Б. Карагай, с участием местных жителей продолжаются работы по укреплению земляной насыпи. Также предупредительные мероприятия ведутся в с. Аксурка, сообщил глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

В Викуловском районе, в с. Поддубровное, сотрудники спасательной группировки МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу и жители усиливают защиту села от воды. В течение прошедших суток проводились противопаводковые мероприятия на территории района, в том числе устранены протечки на двух участках дамбы в с. Викулово.

На территории Упоровского района паводковая ситуация остается напряженной. Продолжается наполнение поймы вдоль русла р. Тобол, сообщил глава района Леонид Сауков. "В Упорово ямальские сотрудники МЧС продолжают окарауливание земляной насыпи. Мы предпринимаем все возможные меры для защиты жилых домов от наводнения, однако водная стихия непредсказуема. Призываю жителей, чьи домовладения находятся в зоне риска, воздержитесь от возвращения домой", - сказал он.

В Истетском районе, в д. Батени, на р. Юзя ведутся работы по укреплению земляного вала. Спецтехникой уложили около 700 кубометров грунта. Глава района Николай Теньковский отметил: "Будем надеяться, что большая вода до нас не дойдет, но мы должны быть готовыми к любым ситуациям".

Автомобили могли нарушить целостность гидросооружения в Увате. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил, что начаты работы по укреплению дамбы.