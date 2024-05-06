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На 25 см поднялась вода в реке Тобол в Заводоуковском городском округе за сутки

Губернатор, 19:32 06 мая 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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На 25 см поднялась вода в р. Тобол в Заводоуковском городском округе за сутки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Напряженная ситуация складывается в деревне Пономарева. Чтобы вода не перелилась через временную насыпь, сотрудники дорожных служб, спасатели и добровольцы повышают ее уровень мешками с грунтом. Ликвидируют протечки. Но река поднимается, поэтому решили параллельно рядом возвести новую насыпь. Выше на метр и прочнее. Также с паводком борются в селе Новолыбаево", - отметил глава региона.

В зонах вероятного подтопления заранее проводилась эвакуация населения. Большая вода отрезала три населенных пункта, затоплено несколько участков дорог. Рассматривается вопрос открытия лодочной переправы.

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# Александр Моор , Заводоуковский городской округ , паводок , река Тобол

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