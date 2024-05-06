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Началось восставновление электричества в домах в селе Абатское, отключенных из-за паводка

Общество, 20:20 06 мая 2024

пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

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Электроснабжение части жилых домов в селе Абатское, ранее отключенных из-за паводка, возобновляется 6 мая.

Решение принято штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в Абатском районе и в связи со снижением уровня воды в р. Ишим на гидропосту в с. Абатское. Сотрудники "Россети Тюмень" начали необходимые работы.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по телефонам контакт-центров территориальных сетевых организаций: АО "Россети Тюмень" 8-800-220-0-220; АО "СУЭНКО" 8-800-700-86-72.

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# электроснабжение

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