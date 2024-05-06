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56 комплектов получили пострадавшие от паводка жители Ишимского района

Общество, 18:30 06 мая 2024

скриншот видео из Telegram-канала галвы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала галвы Ишимского района Сергея Ломовцева

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56 комплектов получили пострадавшие от паводка жители Ишимского района. В каждом наборе - одеяло, подушка, постельное белье и полотенце. Снабдили земляков предметами первой необходимости представители "Российского Красного Креста".

"Наборы рассчитаны на каждого члена семьи, которая столкнулась с последствиями половодья. Это не первый опыт сотрудничества с общественной организацией. В 2017 году "Российский Красный Крест" также оказал неоценимую помощь нашим жителям", - подчеркнул глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Он отметил, что значимость такой поддержки в сложившихся условиях огромна, и выразил благодарность общественной организации.

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# Ишимский район , паводок , поддержка

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