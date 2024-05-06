Готовиться к эвакуации призвал жителей сел Б. Карагай и Аксурка глава Вагайского района
Общество, 19:01 06 мая 2024
| Фото: Telegram-канал главы Вагайского района Тюменской области Сергея Сидоренко
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Собирать и вывозить ценные вещи и готовиться к эвакуации призвал жителей сел Б. Карагай и Аксурка глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко.
С участием местных жителей продолжаются работы по укреплению земляной насыпи и другие предупредительные мероприятия.
"Ситуация остаётся сложной, каждый день идёт прибытие воды", - отметил Сергей Сидоренко.