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Готовиться к эвакуации призвал жителей сел Б. Карагай и Аксурка глава Вагайского района

Общество, 19:01 06 мая 2024

Telegram-канал главы Вагайского района Тюменской области Сергея Сидоренко | Фото: Telegram-канал главы Вагайского района Тюменской области Сергея Сидоренко

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Собирать и вывозить ценные вещи и готовиться к эвакуации призвал жителей сел Б. Карагай и Аксурка глава Вагайского района Тюменской области Сергей Сидоренко.

С участием местных жителей продолжаются работы по укреплению земляной насыпи и другие предупредительные мероприятия.

"Ситуация остаётся сложной, каждый день идёт прибытие воды", - отметил Сергей Сидоренко.

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# Вагайский район , паводок

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