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Рыбаки попытались проехать к Иртышу по дамбе в Уватском районе

Общество, 21:46 06 мая 2024

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

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Рыбаки попытались проехать к Иртышу по дамбе в Уватском районе, об этом сообщила местная жительница главе муниципалитета Вячеславу Елизарову.

"Сегодня осмотрели дамбу. Случаи проезда автотранспорта имеют место быть, в связи с чем в настоящее время ведутся работы по ограничению передвижения по телу ГТС и укреплению дамбы в местах проезда до необходимого уровня. Кроме того, проверили запасы грунта на случай чрезвычайной ситуации. Все в наличии. Уважаемые жители и гости обращаю внимание, что по дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности", - написал Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан быть благоразумными и бдительными.

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# паводок , Уватский район

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